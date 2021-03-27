Полиция разогнала толпу подростков, устроивших драку сегодня утром

Утром 27 марта на проспекте Ленина у ТРЦ «Макси» в столице Карелии была замечено толпа подростков. Позднее к ним присоединилась полиция. Об этом сообщает Gubdaily.ru со ссылкой на местную жительницу, которая наблюдала картину из окна своей квартиры.

По информации издания, причиной вызова стражей порядка стало сообщение о драке. Сотрудники правоохранительных органов установили, что несколько подростков агрессивно выясняли отношения. Толпу несовершеннолетних успокоили и разогнали. Проводится проверка.

Напомним, сегодня днем ТРЦ эвакуировали из-за угрозы задымления. (фото Юлия Свинцова, gubdaily.ru)