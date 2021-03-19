Серьезный пожар случился накануне днем на территории предприятия ООО «Форест-Тревел» в Суоярвском районе. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту пожара на лесозаводе.

По предварительным данным надзорного органа, 18 марта в 13:13 диспетчеру ПЧ-42 по охране Суоярви поступило сообщение о возгорании техники на складе предприятия. Пожар охватил территорию на общей площади 1 250 квадратных метров. Как сообщает прокуратура Карелии, для тушения возгорания были задействованы пять пожарных автоцистерн, 37 сотрудников отряда противопожарной службы, также привлекался пожарный поезд. На место ЧП выезжал зампрокурора Суоярвского района Иван Кучин.

Пожар был ликвидирован в тот же день. Никто не пострадал.

«Сотрудниками отдела МВД России по Суоярвскому району и отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пряжинского и Суоярвского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по РК по факту пожара проводится процессуальная проверка»,

- говорится в комментарии прокуратуры.

Надзорный орган взял ход и результаты проверки на контроль.

«Петрозаводск говорит» писал накануне, что по предварительной версии в цеху лесозавода загорелся трактор, затем огонь перекинулся дальше на сушильный цех и разделочную линию. (фото паблик «Наш город Суоярви»)