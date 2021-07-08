08 июля 2021, 19:13
Погода

Завтра в Карелии возможны дожди и грозы

Прогноз погоды на пятницу, 9 июля

По сведениям Карельского гидрометеоцентра, завтра по Карелии теплая погода при переменной облачности. Местами возможны кратковременный дождь и грозы.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +21°С,  местами до +11°С, днем +24, +29°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +19, +21°С, днем +27, +29°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: photocentra.ru

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Карелия
Петрозаводск
прогноз погоды на 9 июля 2021