08 июля 2021, 07:30
Петрозаводск побил температурный рекорд 11-летней давности
7 июля температура в карельской столице поднялась почти до 29 градусов
Карельская столица продолжает устанавливать температурные рекорды.
Накануне в Петрозаводске был побит рекорд одиннадцатилетней давности. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». 7 июля в городе была зафиксирована температура почти в 29 градусов.
«Рекорд, принадлежавший 7 июля 2010 года со значением +28.5 градуса сегодня был перекрыт. Теперь новое значение в +28.7 градуса будет за 7 июля 2021 года», - сказано в сообщении.