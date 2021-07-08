Петрозаводск побил температурный рекорд 11-летней давности

Карельская столица продолжает устанавливать температурные рекорды.

Накануне в Петрозаводске был побит рекорд одиннадцатилетней давности. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». 7 июля в городе была зафиксирована температура почти в 29 градусов.

«Рекорд, принадлежавший 7 июля 2010 года со значением +28.5 градуса сегодня был перекрыт. Теперь новое значение в +28.7 градуса будет за 7 июля 2021 года», - сказано в сообщении.