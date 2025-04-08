Затвор на плотине под Петрозаводском подняли на 60 сантиметров

В региональном минприроды считают, что Лососинская плотина готова к весеннему половодью.

На днях специалисты проверили работоспособность объекта. Гидротехническое сооружение функционирует штатно. Воду планово начали сбрасывать еще с конца января. В настоящее время затвор подняли на 60 см. Уровень воды на отметке 183,6 м (над уровнем моря, по Балтийской системе высот), рассказали в карельском министерстве. За уровнем воды следят каждый день, а также специалисты получают данные от синоптиков.

На днях на плотине убрали неработающий ремонтный затвор. Его обследовали, провели замеры и стали делать новый. Установить его собираются на следующей неделе.