Сильный снег и метели ожидаются в Карелии

В Карелию снова идет непогода. Соответствующее предупреждение распространяет МЧС по РК.

По данным синоптиков, 9 апреля и ночью 10 апреля в республике ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Утром и днем в отдельных районах ожидается сильный снег и метели.

Спасатели советуют автомобилистам не менять зимнюю резину на летнюю, не превышать скорость и быть внимательными на дороге. Одежду и обувь следует выбирать по погоде.