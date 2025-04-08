08 апреля 2025, 12:27
Петрозаводчанам напомнили о штрафах для велосипедистов
Штраф в 800 рублей могут получить нарушители ПДД на двухколесном транспорте
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили горожанам, передвигающимся на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, о том, что перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.
Сотрудники ГАИ рассказали петрозаводчанам, что нарушители правил дорожного движения на двухколесном транспорте также могут быть наказаны.
Так, велосипедисты-нарушители рискуют получить штраф в размере 800 рублей. Именно такое наказание предусматривают ПДД.