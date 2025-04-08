Петрозаводчанам напомнили о штрафах для велосипедистов

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили горожанам, передвигающимся на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, о том, что перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.

Сотрудники ГАИ рассказали петрозаводчанам, что нарушители правил дорожного движения на двухколесном транспорте также могут быть наказаны.

Так, велосипедисты-нарушители рискуют получить штраф в размере 800 рублей. Именно такое наказание предусматривают ПДД.