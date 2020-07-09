Заснувшего мужчину обворовали в гостях

Мужчина после застолья у костомукшанки лишился десяти тысяч рублей. Житель Карелии был уверен в том, что не мог обронить где-то или потратить эти деньги, поэтому за расследование взялась полиция, возбудив уголовное дело о краже.

Как удалось выяснить правоохранителям, 36-летняя женщина собрала у себя компанию приятелей. Во время дружеских посиделок один из них заснул. Женщина, как предполагают полицейские, уличила подходящий момент и вытащила из заднего кармана брюк спавшего гостя две пятитысячные купюры. Часть денег женщина успела потратить на алкоголь, рассказали в МВД.

Женщина признала вину, стала сотрудничать со следствием и возместила потерпевшему гостю часть причиненного ущерба. Несмотря на этой, женщине придется ответить перед законом.