27 декабря 2023, 07:17
Зарплату рабочим в районе Карелии выплатили после приезда прокурора
Проверка в Пудожском районе еще продолжается. Теперь ведомство проверяет наличие средств защиты
Организация, принадлежащая карельскому минстрою, не платила рабочим в поселке Пяльма Пудожского района. С людьми пообщался прокурор района Александр Кытьков.
В итоге по результатам прокурорской проверки и личного приема работников информация о задолженности по зарплате нашла свое подтверждение.
«После вмешательства прокуратуры района заработная плата за декабрь текущего года работодателем выплачена»,
- сообщили в надзорном органе.
Проверка продолжается. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда в части обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. // фото VK-паблик прокуратуры РК