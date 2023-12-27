27 декабря 2023, 07:17
Общество

Зарплату рабочим в районе Карелии выплатили после приезда прокурора

Проверка в Пудожском районе еще продолжается. Теперь ведомство проверяет наличие средств защиты

Организация, принадлежащая карельскому минстрою, не платила рабочим в поселке Пяльма Пудожского района. С людьми пообщался прокурор района Александр Кытьков.

В итоге по результатам прокурорской проверки и личного приема работников информация о задолженности по зарплате нашла свое подтверждение.

«После вмешательства прокуратуры района заработная плата за декабрь текущего года работодателем выплачена»,

- сообщили в надзорном органе.

Проверка продолжается. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда в части обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. // фото VK-паблик прокуратуры РК

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Пяльма
новости Карелии
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Зарплата