Зарплату рабочим в районе Карелии выплатили после приезда прокурора

Организация, принадлежащая карельскому минстрою, не платила рабочим в поселке Пяльма Пудожского района. С людьми пообщался прокурор района Александр Кытьков.

В итоге по результатам прокурорской проверки и личного приема работников информация о задолженности по зарплате нашла свое подтверждение.

«После вмешательства прокуратуры района заработная плата за декабрь текущего года работодателем выплачена»,

- сообщили в надзорном органе.



Проверка продолжается. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства об охране труда в части обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. // фото VK-паблик прокуратуры РК