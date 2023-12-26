С десяти улиц Петрозаводска на ночь надо убрать машины

Уборочная техника будет работать в ночь на 27 декабря на 10 улицах Петрозаводска. Автомобили оттуда надо убрать, сообщили в Госавтоинспекции.

Припаркованные под запрещающими остановку и стоянку знаками, в том числе временными, оставлять машины нельзя.

Техника будет работать по следующим адресам:

- нечетная сторона улицы Сортавальской

- нечетная сторона улицы Питкяранской

- нечетная сторона улицы Фролова

- нечетная сторона улицы Балтийской

- нечетная сторона улицы Парфенова

- нечетная сторона улицы Горького

- нечетная сторона улицы Дзержинского

- нечетная сторона улицы Свердлова

- нечетная сторона улицы Станционной

- нечетная сторона Октябрьский проспекта.

Автомобили, которые припаркованы с нарушениями, увезут на штрафстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска