С десяти улиц Петрозаводска на ночь надо убрать машины
Уборочная техника будет работать в ночь на 27 декабря на 10 улицах Петрозаводска. Автомобили оттуда надо убрать, сообщили в Госавтоинспекции.
Припаркованные под запрещающими остановку и стоянку знаками, в том числе временными, оставлять машины нельзя.
Техника будет работать по следующим адресам:
- нечетная сторона улицы Сортавальской
- нечетная сторона улицы Питкяранской
- нечетная сторона улицы Фролова
- нечетная сторона улицы Балтийской
- нечетная сторона улицы Парфенова
- нечетная сторона улицы Горького
- нечетная сторона улицы Дзержинского
- нечетная сторона улицы Свердлова
- нечетная сторона улицы Станционной
- нечетная сторона Октябрьский проспекта.
Автомобили, которые припаркованы с нарушениями, увезут на штрафстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска