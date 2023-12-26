Новые фонари появились на двух участках трассы «Кола» в Карелии

Новое освещение установили на двух участках федеральной автодороги в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Светлее стало рядом со съездами к поселку Верхнеолонецкий в Олонецком районе и к базе отдыха «Шишки» в Кондопожском.

Здесь теперь горят новые светодиодные фонари, которые обеспечивают яркий и ровный свет. Кроме того, они экологически безопасны и экономичны.

Системы работают автономно и включаются в зависимости от естественного уровня освещенности. // фото: «Петрозаводск говорит»