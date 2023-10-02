Зарплата работников бюджетной сферы Карелии с 1 октября повышается

С 1 октября в Карелии проиндексируют зарплату работникам бюджетных учреждений. Соответствующее распоряжение подготовлено по поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

Повышение на 10 процентов коснется работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Республики Карелия. Например, работников таких учреждений, как ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия», ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия», ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия».

Напомним, что в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия зарплата работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Республики Карелия в 2022 году была проиндексирована на 4 процента.

Изменение оплаты труда педагогических, медицинских, социальных работников и работников учреждений культуры осуществляется в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации.