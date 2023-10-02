Остановку транспорта запретят на одной из улиц Петрозаводска

В Петрозаводске на улице Лизы Чайкиной с 3 октября изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На участке улицы Лизы Чайкиной в районе дома №10 будет запрещена остановка и стоянка транспорта. В мэрии объяснили такой шаг заботой о безопасности пешеходов и водителей.

Автомобилистов Петрозаводска просят руководствоваться установленными дорожными знаками. // Фото «Петрозаводск говорит»