02 октября 2023, 11:19
Остановку транспорта запретят на одной из улиц Петрозаводска
На улице Лизы Чайкиной вводятся изменения в схеме движения
В Петрозаводске на улице Лизы Чайкиной с 3 октября изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
На участке улицы Лизы Чайкиной в районе дома №10 будет запрещена остановка и стоянка транспорта. В мэрии объяснили такой шаг заботой о безопасности пешеходов и водителей.
Автомобилистов Петрозаводска просят руководствоваться установленными дорожными знаками. // Фото «Петрозаводск говорит»