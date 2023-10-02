Очень важно понимать, когда и как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальную прибыль. Надеемся, наш Лунный денежный календарь на октябрь 2023 года поможет увеличить шансы на достижение цели.



Благоприятные дни для финансовых операций:

Делать крупные покупки: 1, 4, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 30.

Брать деньги в долг: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 26, 27, 30.

Не брать в долг: 13, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 31.

Давать в долг: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30.

Не давать в долг: 2, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 31.

Покупать кошелек: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30.

Пересчитывать деньги: 2, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 31.

Возвращать долги: 11, 14, 31.

Не возвращать долги: 18.

Первая декада

1 октября. Подходит для крупных приобретений.

2 октября. Будьте осторожны — сегодня возрастает вероятность нарваться на воров.

3 октября. Не ссорьтесь с близкими — иначе заработаете пробой в денежном энергопотоке!

4 октября. Вам обеспечен успех в делах, если вы проявите решительность. Удачными будут крупные покупки.

5 октября. Произошедшее сегодня даст вам толчок для будущих достижений. Обратитесь к денежной магии, чтобы активизировать энергию удачи.

6 октября. Хороший момент для поиска работы. Во второй половине дня чистите и заряжайте талисманы на привлечение удачи. Возрастает эффективность славянских ритуалов.

7 октября. Избавьтесь от ненужных вещей — они препятствуют движению финансовой энергии и тянут вас в яму бедности.

8 октября. Сегодня благоприятный момент для поиска новой работы.

9 октября. Вам обеспечен успех, если вы проявите решительность.

10 октября. Проведите обряд на привлечение денег.

Вторая декада

11 октября. День подходит для творчества, самореализации. После обеда хорошо вернуть долги.

12 октября. Благоприятный момент для планирования, торговли сделок.

13 октября. Не берите в долг и не просите материальной помощи — «долговая» энергетика сегодня очень прилипчива. Велик риск скатиться в яму безденежья.

14 октября. Верните долги сегодня, и денежный энергопоток активизируется, потечет в ваш кошелек!

15 октября. Позитивный настрой поможет раскрутить денежную энергию, и в скором времени вас ждет приятный материальный сюрприз!

16 октября. Ни в коем случае не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу. Откажитесь от крупных трат и покупок, подумайте о накоплении денежных средств.

17 октября. Время исправить ошибки, допущенные в работе. Удачными будут мелкие покупки, они повысят настроение.

18 октября. Возможны конфликты. Держите себя в руках, чтобы не испортить отношения. Не стоит возвращать долги.

19 октября. В первой половине дня не беритесь за непривычную работу — велика вероятность допустить оплошность. Покупка нового кошелька привлечет деньги.

20 октября. Динамичная энергетика дня способствует карьерным достижениям. Можно давать деньги в долг.

Третья декада

21 октября. Хороший день для шопинга и мелких покупок, порадуйте себя.

22 октября. Избавьтесь от хлама в доме, чтобы дать движение денежной энергии. Вечером пересчитайте деньги, показав их Луне.

23 октября. Не рекомендуется выступать с инициативами: люди сегодня склонны к необъективной оценке ситуации, можно наломать дров.

24 октября. Не поднимайте найденные деньги: рискуете взять на себя чужие проблемы, не давайте в долг.

25 октября. Сегодня возможны финансовые потери, не залезайте в долги.

26 октября.Не стоит принимать важные решения и начинать новые дела. Энергетика лунного дня склоняет к неопределенности.

27 октября. День благоприятен для крупных покупок, можно давать в долг и покупать кошелек.

28 октября. Не отказывайте близким, если они попросят в долг. А вот самому лучше не занимать.

29 октября. Можно давать в долг и покупать кошелек.

30 октября. Поколдуйте над новым кошельком и копилкой для прироста доходов и увеличения накоплений.

31 октября. Благоприятный день, чтобы решить незаконченные дела, раздать долги и строить новые планы. Обзаведитесь оберегом.//Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru