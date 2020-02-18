Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров внесен в Думу

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. По задумке автора, законопроект должен восстановить механизм индексации пенсий, остановленный в 2015 году, пишет ТАСС.

Актуальность предложения, по словам Иконникова, обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году, отмечает член Совфеда, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета, однако в настоящее время, по его мнению, предпосылок для продолжения ее действия нет.

Отметим, что правительство уже дало отрицательное заключение на инициативу сенатора, поскольку документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения расходных обязательств.