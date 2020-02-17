Россияне смогут снимать наличные в аптеках, кафе и отелях

Россияне в скором времени смогут снимать наличные деньги с карт в кафе, отелях, аптеках и на заправках. Услуга будет доступна при оплате покупки, можно будет снять не более пяти тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Так, MasterСard работает над тем, чтобы опция «Наличные с покупкой» была доступна в кафе, ресторанах и отелях. Для этого в платежной системе хотят расширить партнерскую сеть.

Visa, в свою очередь, прорабатывает возможность снятия средств в аптеках и на заправках.

Предполагается, что с карты будут списываться средства не только за позиции в меню, но и за выданные наличные, снять можно будет не более пяти тысяч рублей. Ожидается, что это позволит гостям заведения, в том числе, оставлять чаевые.

В Банке России полагают, что функция будет актуальна для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снять наличные деньги бывает проблематично.