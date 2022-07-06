Задержаны начальник ГИБДД Петербурга и помощник Колокольцева

Верхушку ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, бывшего начальника МВД Северной столицы и области, а также помощника министра МВД России задержали по делу о злоупотреблении полномочиями.

Задержанию предшествовали обыски. Уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году. По информации «МВД Медиа», с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти приобретали на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования.

Фигурантами уголовного дела стали трое. В их числе - помощник министра внутренних дел Сергей Умнов, начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)