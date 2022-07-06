Подозреваемую в краже женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность гражданки, которую подозревают в совершении кражи. Ее фото разместили на сайте МВД Карелии.

Женщина предположительно совершила хищение товара из магазина, на снимке ее достаточно хорошо видно, хотя посетительница и надела защитную маску.

Всех, у кого есть значимые сведения об этой женщине, просят позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102). При этом конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии