Заброшенную стройку решили реанимировать власти Петрозаводска

Радость! Спустя месяц отключений, в квартирах Петрозаводска ровно 20 лет назад вновь появилась горячая вода. Горячая, но не слишком чистая. Чистая тоже когда-нибудь появится, обещали городские власти. А точнее – в апреле 2006 года. Такое обязательство взяли на себя городская администрация и МУП «Водоканал». Они планировали достроить блок первой ступени очистки воды. Ценой вопроса были 160 миллионов рублей – огромная для нас цифра.

Причудливый каркас на берегу Онежского озера, заросший не только лопухами, но и небольшими деревцами – так выглядел тогда блок первой ступени очистки. Его начали строить по заказу Онежского тракторного завода в 1991 году, но уже на следующий год деньги иссякли. Директор МУП «Водоканал» Валерий Момотов вел «экскурсию» для партнеров и коллег: «В 1992 году стройка остановилась. Здесь 12 лет ничего не делалось. Надо эту стройку возобновить».

Проект строительства блока в 1991 году подготовили ученые питерского института «Водпроект». На тот момент это была самая продвинутая технология очистки воды. Но за эти 12 лет наука шагнула далеко вперед. Ужесточились и санитарные нормы, по которым в России определяют качество воды. Все это учли профессора из Петербурга, представив на суд технического совета два новых проекта. Ученые хорошо знали, насколько необходимы были Петрозаводску водоочистные сооружения, какого низкого качества вода поступала жителям по трубам той зимой.

«Бросить в этом плане камень в «Водоканал» просто рука не подымается, потому что существующая технология на водоочистной станции безусловно не соответствует той исходной воде, которую нужно очищать», - заявил Марк Новиков, зам.директора института «Водпроект».

Оба проекта были рассчитаны на три года. Один стоил 160 миллионов рублей, второй на сто миллионов дороже. Технический совет после долгого обсуждения выбрал тот, что подешевле. 50 миллионов рублей на постройку водоочистных сооружений обещал выделить городской бюджет, еще столько же – республиканская казна. Остальное власти рассчитывали получить с помощью грантов и инвестиционных проектов. Строительные работы собирались начать уже летом 2004 года. То есть буквально в скором времени.

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Петрозаводск отметил 301-й день рождения. На второй день после праздников в мэрии вели разговоры о прошедших торжествах. И для того, чтобы учесть недочеты, и чтобы похвалить тех, кто хорошо поработал. Прежде всего тогдашний мэр города Виктор Масляков поблагодарил работников коммунального хозяйства за то, как быстро они навели порядок после гуляний: «Спасибо им за чистоту, которую они быстро восстановили. Я бывал в европейских городах, там минимум два дня приводят в порядок города после такого праздника. Своими глазами видел. Они не готовы к таким стрессовым ситуациям».

А больше всего мэру города понравился концерт на набережной и феерическое представление на стадионе «Спартак», посвященное 60-летию освобождения Карелии во время Великой Отечественной войны. По данным городских властей, на стадион пришло около десяти тысяч зрителей. На набережной отдохнули сорок тысяч человек – это был своеобразный рекорд. Послушать Игоря Корнелюка на Древлянке собралось пять тысяч горожан. А на группу «Разгуляй», которая выступала на Кукковке, собралось около тысячи человек.

К празднику на улицах города дополнительно поставили триста урн. Успели отремонтировать около тридцати фасадов домов. Благоустроили шесть детских площадок. На улицах в дни празднования постоянно дежурили 15 постов «Красного креста». Ко Дню города было приурочено и открытие нового автобусного маршрута №1, который обещал стартовать в начале июля. «Единица» отправилась с Древлянки на проспект Ленина, затем на площадь Кирова и до улицы Лыжной.

Выпускники Школьной академии получили первые в своей жизни серьезные дипломы. Это было уникальное учреждение дополнительного образования, которое на тот момент работало в Карелии двенадцатый год.

Таня Гаттунен из Повенца все два года, пока училась на историческом отделении в Школьной академии, писала дипломную работу, посвященную истории родного поселка в годы Великой Отечественной войны. Темы дипломов юные историки выбирали сами. Но под жестким контролем преподавателей. «Они хотят писать о Петре Первом, о Наполеоне… А я их ориентирую – давайте лучше историю кружка, историю школы, историю семьи, бабушки, дедушки. Потому что ребенок должен почувствовать эксклюзив открытия», - был уверен Михаил Гольденберг, который в те годы руководил историческим отделением Школьной академии.

Попасть в эту академию ребятам из районов Карелии было совсем нетрудно. Было бы желание учиться! Это подтвердил Андрей Веренич из поселка Суккозеро: «Попал я просто – у друзей узнал. Послал сочинение. Мне дали задание, я его выполнил. И приехал сюда». За два года учебы юные историки занимались в петрозаводских вузах, библиотеках, архивах и музеях. «Они имеют представление об источниковедении, об архивоведении. Они уже умеют оформить научную работу грамотно», - рассказал Михаил Гольденберг. Летом воспитанники Школьной академии писали свои дипломы в профилактории «Онежец» в Лососинном. Они уже привыкли к тяготам и удовольствиям студенческой жизни.

«Поначалу было немного обидно, что все твои сверстники, одноклассники отдыхают, а ты должен был ехать учиться, вставать в семь утра. А сейчас это стало сильно интересно, даже за слезами на глазах не хочется отсюда уезжать», - призналась Екатерина Беликова из Медвежьегорска.

Преподаватели были ребятами довольны. В День города они вручили им дипломы об окончании академии.

Таким было 1 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.