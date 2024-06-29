Впервые Петрозаводску подарили целую россыпь «драгоценных» камней

Поздравляем с Днем города, любимый Петрозаводск! Давайте сегодня вместе вспомним о самых ярких событиях, которые для его жителей были приготовлены к празднику ровно двадцать лет назад.

Безусловно, одним из самых ярких стал Международный симпозиум каменных скульптур, который завершился точно в срок. Целый месяц в столице Карелии прямо на набережной, на глазах у многочисленной гуляющей публики, трудились пять ваятелей, создавая скульптуры из карельского гранита.

В том году такой симпозиум состоялся в Петрозаводске впервые и, по оценкам организаторов, удался. Сами скульпторы, а им пришлось работать в любую погоду и в прямом смысле «не покладая рук», хоть и устали, но были довольны результатом. Самую большую скульптуру сделала хрупкая девушка – Зора Леднарова (она была родом из Словакии, но приехала к нам из Германии, где тогда жила и работала). По ее словам, она узнала про наш город и эту инициативу из интернета. И решила оставить нам на память символ нашего города.

Из-под инструмента петрозаводчанина Сергея Черепанова и Григория Григоряна из Армении появились сразу два «Ангела», очень разных, но одинаково притягивающих взгляд. А еще был «Рыбак» Станислава Задорожного и «Объятия» Александра Кима.

Эти пять скульптур должны были остаться в нашем городе, украсить его. Все уже предвкушали, что наверняка петрозаводчане дадут им свои – народные имена, как делали это традиционно для новых скульптур от городов-побратимов, которые, в отличие от симпозиумных, обычно были выполнены из металла.

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Пять скульптур остались у нас на набережной, горожане их полюбили, и сегодня мы все вспоминаем работу скульпторов с благодарностью.

Воздушных змеев запускали в День города юные авиаторы в аэропорту Пески. На фестиваль «Коснись неба» собрались ребята из Петрозаводска и Бесовца, а также немало любопытствующих зрителей, которым тоже сразу захотелось научиться искусству запускать такой необычный летательный аппарат.

На фестивале не только у участников, но и у зрителей была возможность попробовать, каково это – держать за ниточку кусочек неба. Некоторые короба за пазухой до аэропорта донести было невозможно – слишком уж большие. Приходилось везти на багажнике машин. Добраться до места было сложнее, чем научиться управлять змеем.

«Надо следить, чтобы он не разрушился в воздухе, это первое. А второе – следить, чтобы он не начал опускаться. Чтобы угол атаки у него был постоянный», - советовали бывалые. Фестиваль – не чемпионат, здесь можно было расслабиться и не стремиться победить. Главное было – показать красоту и изящество змея, сделанного собственными руками. Над иными экземплярами ребята из Клуба юных авиаторов трудились неделю. Простенькие – две реечки и пленка, желательно тонкая – изготавливались вмиг. Будущий авиатор Владик Сузи со знанием дела уверял: «Сутки для этого хватит. За часов пять спокойно можно сделать. А сколько нужно времени, чтобы научиться его поднимать? У нас новички приходят, и с первой тренировки умеют уже запускать».

Юные авиаторы не только смотрели в будущее (зимой они собирались конструировать аэросани), но и чтили традиции. Первый самолет 1887 года, точнее его модель, они снова подняли в небо. «Это самолет Можайского, это первый наш авиаконструктор. Мы продолжаем его дело, так сказать», - радовались участники.

Собравшиеся зрители так загорелись увиденным, что просили организаторов взять в клуб своих детей. Воздушный змей – отличная альтернатива «зеленому змию», и родителей этот момент радовал больше всего.

В преддверии праздника по традиции в пятницу состоялся очередной конкурс красоты. Выбирали «Мисс Петрозаводск».

Такое событие всегда привлекало к себе внимание горожан. Поглазеть на прекрасных девушек набился полный зал филармонии. Любопытствующие пришли не зря – для них красавицы два часа дефилировали по подиуму. В том году их было четырнадцать. Мария Баранова, которая завоевала звание вице-мисс, призналась: «Этот конкурс много для меня значит. Я участвую в первый раз. Думаю, что это мой первый шаг… Вообще, это очень волнительно».

Выбирать самую красивую петрозаводчанку нашим местным судьям помогли специалисты из Москвы. Мисс Петрозаводска стала в 2004 году Анна Андреева, которая в последствии поехала в Москву представлять наш город на конкурсе повыше рангом. Конкурс проходил при освежающей поддержке компании, которая производит питьевую воду в бутылках. Информационными спонсорами выступили телеканал СТС и «Наше радио».

Таким было 29 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.