В Петрозаводске вновь встал вопрос о том, чтобы «обновить лицо города»

Юбилейный для Петрозаводска год, а именно 2003-й, в финансовом плане был удачным. На приведение в порядок внешнего облика столицы Карелии были выделены немалые суммы из городского и республиканского бюджетов. Тогда удалось обновить 80 фасадов. В 2004 году денег на покраску домов уже не было, но центр города власти обещали не обойти своим вниманием.

В первую очередь администрация Петрозаводска планировала привести в порядок те дома на проспекте Ленина, которые бросались в глаза сразу – так называемые «видовые» здания. Тогдашний мэр города Виктор Масляков перечислил: «Четыре дома – Ленина, 16, где магазин «Северянка», где магазин «Подарки», и внизу – Ленина, 9. Вот эти четыре дома мы должны привести в порядок».

Поменяет свой облик и улица Гоголя – заверили в мэрии. Ведь по ней собирался пройти Парад ветеранов в честь 60-летия освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков – от Дома офицеров вниз до Вечного огня.

«Улица Гоголя в настоящее время имеет внешний вид – самый плохой. Глава города поставил задачу покрасить несколько зданий на улице Гоголя. Это пять зданий. Кое-где надо еще крышу ремонтировать», - сообщил Михаил Ганин, начальник Управления архитектуры и градостроительства Петрозаводска.

В общей сложности в 2004 году должны были преобразиться примерно 30 зданий. Так было запланировано главным архитектором города (в те годы еще была такая должность в администрации). На это должно было потребоваться примерно 20 миллионов рублей. Часть денег обещал выделить городской бюджет. Но, как и в прошлом году, градостроители рассчитывали на помощь спонсоров. К работам обещали приступить с наступлением тепла – в конце мая. И сразу предупредили, что ко Дню города не успеют, постараются выполнить все обещанное за летний период.

Все фасады Петрозаводска, как заранее задумал Владимир Лобанов, главный художник города (такая должность тоже еще была в администрации), обещали покрасить в теплые цвета. Владимир Лобанов хорошо это обосновал еще перед покраской фасадов в 2003 году, можете посмотреть архивный репортаж.

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Мюзикл «Федорино горе» стал главным номером юбилейного концерта ансамбля «Воробьишки». Коллективу тогда исполнилось 15 лет, при этом возраст участников был от 3 до 20! Заслуженный артист Карелии, художественный руководитель ансамбля Сергей Стангрит мечтал о том времени, когда на сцену выйдут вместе – и взрослые, и дети. И вот – в концерте участвовало сразу почти двести «воробьишек».

Самые яркие и известные – так называли участников коллектива. Их знали в Карелии и Финляндии, Германии и Америке. Детский ансамбль легендарного Сергея Стангрита отмечал 15-летний юбилей громко и широко. О каждом ребенке можно сказать – одаренный, считал руководитель коллектива. И самые маленькие – трехлетние звездочки, и выпускники, которые занимались в ансамбле с самого его основания. Сергей Стангрит рассказал, как родилась идея создания «Воробьишек»: «Это первые попытки понять, может ли фольклор сегодня жить. Это эксперименты. Это вопрос – поют ли все дети. Это и музыкальная терапия. Это возможность старшим детям перейти в студенческий коллектив, когда они вырастают».

В республике практически была создана творческая школа Сергея и Натальи Стангрит, где к каждому ребенку подходили с единственным требованием: ты можешь все, ты талантлив: «Мы стараемся помочь ребенку найти свою нишу. Мы не переживаем, если ребенок от нас уходит, решает, что ему, к примеру, лучше живопись. Или хочет заниматься техникой. Мы помогаем ему определиться. Но самое главное – найти себя самого, обрести себя».

Заслуженный артист Карелии, композитор, исполнитель, играющий на многих музыкальных инструментах, Сергей Стангрит был также и менеджером, продюсером своего ансамбля. Ему приходилось все это совмещать в одном лице. К тому времени вышел в свет первый компакт-диск «Воробьишек», а сам коллектив готовился к очередным гастролям. Ребята собирались в Финляндию, в город Каяни, где должна была состояться премьера оратории. И наши школьники из Карелии должны были исполнять ее вместе со своими сверстниками из Финляндии.

Таким было 16 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.