За удар ногой в грудь полицейского горожанин заплатит 120 000 рублей

Виновным в применении насилия в отношении представителя власти признали 26-летнего жителя Петрозаводска. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился еще 29 октября прошлого года около бара «Эйла» на Карельском проспекте. Мужчина матерился и вызывающе вел себя, поэтому вызвали полицейских.

Когда один из них потребовал прекратить дебоширить, агрессор пнул его в грудь. Возбудили уголовное дело, фигурант признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа 120 тысяч рублей. // Фото: Яндекс.Карты