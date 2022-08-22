СМИ: Карельский депутат не попал на рейс и «заминировал» самолет

Карельский депутат Михаил Баев с сыном должны были лететь из Петербурга в Самару. Но депутат Куркиекского сельского поселения понял, что не успевает сесть на борт. Тогда он решил выйти из положения нестандартным способом, передает «Газета», ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 72-летний Баев с 16-летним сыном не успевали приехать в Пулково, откуда планировали отправиться в Самару. Тогда депутат позвонил в полицию и сказал, что на борту – взрывное устройство.

Он думал, что пока самолет проверяют, они с сыном успеют приехать в аэропорт. Однако, когда воздушное судно досмотрели, выяснили, что никакой бомбы нет. Поэтому рейс не стали задерживать.

Самолет улетел, а Баева взяли прямо в аэропорту. С ним будут разбираться правоохранители.

Сам Баев уверяет, что сообщил о бомбе из аэропорта, никуда он приехать не опаздывал, а в самолет якобы не смог сесть по вине сотрудников авиакомпании.

Те слишком медленно вели регистрацию. В итоге борт улетел, а Баев вынужден был купить другие билеты. Однако и на этот рейс он не попал: опоздал на посадку, которую неожиданно завершили. // Фото: «Выборы главы Лахденпохья»/ВКонтакте