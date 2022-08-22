22 августа 2022, 17:29
Девочка в Петрозаводске ушла из дома и не вернулась
Полиция просит помочь найти 14-летнюю Викторию Кузьмину
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести Викторию Максимовну Кузьмину 2007 года рождения. Девочка ушла из дома 21 августа, сообщили в МВД Карелии.
Она не вернулась до настоящего времени. Где находится 14-летняя Виктория, неизвестно.
На вид ей 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, волнистые. Есть небольшой шрам с левой стороны на лбу.
Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 73 92 40, или 02 (с мобильного – 102). // Фото: МВД Карелии