Девочка в Петрозаводске ушла из дома и не вернулась

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести Викторию Максимовну Кузьмину 2007 года рождения. Девочка ушла из дома 21 августа, сообщили в МВД Карелии.

Она не вернулась до настоящего времени. Где находится 14-летняя Виктория, неизвестно.

На вид ей 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, волнистые. Есть небольшой шрам с левой стороны на лбу.

Всех, кому что-то известно о ее местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 73 92 40, или 02 (с мобильного – 102). // Фото: МВД Карелии