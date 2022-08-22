Хулиганы распивали неоплаченный алкоголь прямо в магазинах

В минувшие выходные сотрудники вневедомственной охраны в сетевых магазинах Карелии задержали четырех человек, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Так, 46-летний сегежанин попытался пронести без оплаты две бутылки спиртного. Остановили его сотрудники торговой точки, но мужчина вернулся к прилавкам, открыл бутылку большей стоимости и начал распивать ее. На место были вызваны правоохранители. Как и за 60-летней жительницей Сегежи, которая дважды наведывалась в один и тот же магазин. Второй раз бесплатно вынести алкоголь у нее не получилось.

В Сортавале 50-летний местный житель решил кроме бутылки дорогостоящего алкоголя захватить еще и пачку пельменей. А в Олонце 32-летний нетрезвый мужчина пытался вынести две бутылки спиртного. Но сотрудники помешали воплотить его мечту в жизнь. Тогда хулиган начал вести себя агрессивно, нецензурно оскорблять присутствующих, распивая при этом взятый с прилавка другой напиток Бахуса.

«Его задержали росгвардейцы. Но по пути в отделение полиции гражданин продолжал оказывать неповиновение и совершил безуспешную попытку выпрыгнуть из машины. Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Общая сумма ущерба составила порядка 2 тысяч рублей»,

- рассказали в ведомстве. Фото: 10.rosguard.gov.ru.