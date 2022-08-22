Петрозаводчанка познакомилась с мужчинами и лишилась сотового телефона

Мобильный телефон пропал у 34-летней жительницы Петрозаводска в один из августовских дней. Женщина поспешила в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что смартфон стоимостью 8 тысяч рублей у горожанки украли. Она проводила время с подругами в парке в микрорайоне Соломенное.

Там горожанки познакомились с компанией мужчин. Во время общения женщина не заметила, что смартфон выпал у нее из кармана. Зато это увидел ее 38-летний визави.

Мужчина раньше был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Он незаметно взял гаджет, спрятал и потом продал. Деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант признал свою вину. // Фото: pxhere.com