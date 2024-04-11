11 апреля 2024, 18:55
За три месяца на дорогах Карелии остановили 500 нетрезвых водителей
С пьяными автомобилистами борются, в том числе у них конфисковывают машины
С начала этого года, то есть за три месяца, инспекторы ДПС в Карелии остановили порядка 500 пьяных за рулем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Из попавшихся нетрезвыми автомобилистов 39 совершили это правонарушение повторно. Таким гражданам грозит уголовное наказание, решение о котором примет суд.
На днях у одного такого водителя конфисковали иномарку, оштрафовали его на 200 тысяч рублей и лишили прав на 2,5 года. // фото: freepik.com