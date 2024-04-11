Спасатели в Карелии тренируются бороться с лесными пожарами

Спасатели в Карелии готовятся к сезону лесных пожаров. Хотя точных прогнозов нет, нужно быть во всеоружии, поэтому 150 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов проводят тренировки.

Они отрабатывают спуски с вертолета Ми-8 на высоте от 10 до 40 метров, сообщили в правительстве республики. Спасатели тренируются также совершать прыжки с парашютами.

Больше 30 человек тренируются на базе Приладожского авиаотделения в Сортавальском округе.

Региональные власти проверяют технику и оборудование, закупают их дополнительно. В этом году в рамках президентского нацпроекта «Экология» планируют приобрести еще три автомобиля, договоры на поставку уже заключили. // фото: freepik.com