11 апреля 2024, 18:45
Спасатели в Карелии тренируются бороться с лесными пожарами
Полторы сотни десантников-пожарных отработали необходимые навыки
Спасатели в Карелии готовятся к сезону лесных пожаров. Хотя точных прогнозов нет, нужно быть во всеоружии, поэтому 150 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов проводят тренировки.
Они отрабатывают спуски с вертолета Ми-8 на высоте от 10 до 40 метров, сообщили в правительстве республики. Спасатели тренируются также совершать прыжки с парашютами.
Больше 30 человек тренируются на базе Приладожского авиаотделения в Сортавальском округе.
Региональные власти проверяют технику и оборудование, закупают их дополнительно. В этом году в рамках президентского нацпроекта «Экология» планируют приобрести еще три автомобиля, договоры на поставку уже заключили. // фото: freepik.com