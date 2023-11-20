За пьяную езду у жителя Петрозаводска конфисковали автомобиль

Мужчина в Петрозаводске взял привычку садиться за руль пьяным и поплатился. Его судили и признали виновным, последствия оказались серьезными, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте текущего года 60-летнего горожанина уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишили прав.

В апреле он снова сел за руль «Лады Гранта» пьяным и попался. На этот раз возбудили головное дело. Суд назначил фигуранту наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, автомобиль осужденного решили конфисковать и передать в собственность государства. // фото: freepik.com