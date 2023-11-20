Еще двое военных из Карелии погибли на СВО

Двое военнослужащих из Сегежского района погибли на спецоперации. Это Артур Марусевич и Всеволод Иванов, сообщила глава районной администрации Марина Гусева.

Артур Марусевич родился в поселке Валдай. Он был младшим сержантом, командовал мотострелковым отделением мотострелкового взвода.

Всеволод Иванов родился в Сегеже, а жил в Кировске. Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода.

Траурные церемонии прощания пройдут в Валдае 21 ноября в 12:00 и на площади Мира в Сегеже 22 ноября в 11:00. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте, unsplash.com