20 ноября 2023, 17:03
Еще двое военных из Карелии погибли на СВО
Не стало Артура Марусевича и Всеволода Иванова
Двое военнослужащих из Сегежского района погибли на спецоперации. Это Артур Марусевич и Всеволод Иванов, сообщила глава районной администрации Марина Гусева.
Артур Марусевич родился в поселке Валдай. Он был младшим сержантом, командовал мотострелковым отделением мотострелкового взвода.
Всеволод Иванов родился в Сегеже, а жил в Кировске. Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода.
Траурные церемонии прощания пройдут в Валдае 21 ноября в 12:00 и на площади Мира в Сегеже 22 ноября в 11:00. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте, unsplash.com