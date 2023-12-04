За пьяную езду у гостя Карелии забрали автомобиль в пользу государства

На трассе «Кола» в Олонецком районе летом этого года остановили нетрезвого автомобилиста из Мурманской области. Мужчину судили и наказали, в том числе у него конфисковали машину, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что в мае 2021 года автомобилиста уже лишали прав за пьяное вождение. Но в августе 2023 года он вновь сел за руль Renault Sandero нетрезвым.

На этот раз возбудили уголовное дело, назначили 62-летнему мужчине наказание 180 часов обязательных работ и лишили его прав на два года. Также суд конфисковал автомобиль осужденного и передаст в собственность государства. // фото: wirestock/ freepik.com