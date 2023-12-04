Студентка из Петрозаводска отдала полмиллиона рублей мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась студентка. Она рассказала, что отдала мошенникам 480 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что со счета девушки производятся подозрительные операции. Горожанке пригрозили уголовным делом. Та запаниковала.

Следом студентке позвонил сотрудник банка. Он предложил девушке снять со счета все деньги и перевести их на некий безопасный счет. Потерпевшая выполнила рекомендацию.

После того, как горожанку попытались убедить оформить на себя еще и кредит, она поняла, что стала жертвой злодеев.

По заявлению петрозаводчанки проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H