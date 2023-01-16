За проблему с подвеской машину отправят на штрафстоянку

Новый перечень неисправностей, за которые владельца автомобиля могут наказать, одобрен экспертами. Сейчас документ вышел на финальную прямую – его ждет рассмотрение в правительстве РФ, сообщает «Коммерсант».

Новая редакция перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, позволит автоинспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой, нештатными газоразрядными лампами в фарах.

Эксперты предупредили владельцев старых авто, что новая редакция расширяет список нарушений, за которые придется отвечать рублем. В нем появится и езда с декабря по февраль на летних шинах, а с июня по август – на покрышках с шипами, неработающие стоп-сигналы, неработающие фонари заднего хода, горящий значок неработающей ABS. При обнаружении неисправности автомобиль ждет штрафстоянка, а хозяину машины придется устранять техническую проблему в течение нескольких дней.

Также в список входят «тонировка», дефектный усилитель руля, не отрегулированная оптика, проблемы с ремнями безопасности, неисправности в подвеске, а также отсутствие или неисправность тахографа. // Фото: freepik.