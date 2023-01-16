Изменены сроки подачи заявок на благоустройство дворов Петрозаводска

Заявки на благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно будет подавать до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

В администрации уточнили, что заявки от горожан, поступившие после 1 марта, будут рассматриваться для участия в программе не на 2024, а на 2025 год. В свою очередь, дизайн-проекты благоустройства дворов на следующий год утвердят до 1 августа.

С 2017 года в рамках федерального проекта в Петрозаводске отремонтированы уже 298 дворов. В прошлом году благоустроены 35 дворовых территорий, столько же включили в план на этот год. // Фото «Петрозаводск говорит»