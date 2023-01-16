Первых пациентов в Пудоже обследовали на новом компьютерном томографе

На новом компьютерном томографе в Пудожской ЦРБ сегодня прошли обследование первые шесть пациентов. Спиральный 32-срезовый аппарат работает в тестовом режиме, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

- Каким бы ни был врач профессионалом, он никогда не обнаружит опухоль, физиологические изменения или заболевание на ранних стадиях так, как позволяет это делать СКТ,

- отметил он.

К счастью, у первых обследованных 16 января в Пудоже пациентов патологий не нашли.

Аппарат установили рядом с приемным отделением больницы, на первом этаже. Он позволяет врачам применять новые методы диагностики. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте