16 января 2023, 14:41
Первых пациентов в Пудоже обследовали на новом компьютерном томографе
Работающий в тестовом режиме современный прибор позволяет улучшить диагностику
На новом компьютерном томографе в Пудожской ЦРБ сегодня прошли обследование первые шесть пациентов. Спиральный 32-срезовый аппарат работает в тестовом режиме, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
- Каким бы ни был врач профессионалом, он никогда не обнаружит опухоль, физиологические изменения или заболевание на ранних стадиях так, как позволяет это делать СКТ,
- отметил он.
К счастью, у первых обследованных 16 января в Пудоже пациентов патологий не нашли.
Аппарат установили рядом с приемным отделением больницы, на первом этаже. Он позволяет врачам применять новые методы диагностики. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте