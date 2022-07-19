За покупку и перевоз наркотика жителя Питкяранты осудили

Житель Питкяранты признан виновным за незаконное приобретение и хранение наркотика. Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении 25-летнего мужчины по статье 228 УК РФ, передает пресс-служба ведомства.

В апреле молодой человек приобрел наркотическое средство, которое пытался на автомобиле перевезти из Петрозаводска к месту жительства. На территории Прионежского района его машину остановили и досмотрели сотрудники ГИБДД. Наркотик был обнаружен и изъят.

«Осужденному назначено наказание – один год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Также на него возложена обязанность пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию под контролем уголовно-исполнительной инспекции»,

- пояснили в прокуратуре. Фото: pxhere.