75-летнюю женщину сбили прямо на пешеходном переходе

Пожилой водитель за рулем автомобиля «Шкода Йети» наехал на пожилую женщину. Дорожное происшествие случилось утром на пересечении бульвара Советов и улицы Антикайнена в Сегеже.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что 69-летний водитель наехал на 75-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерка получила травму и сама обратилась за медицинской помощью. Момент аварии запечатлела камера CityLink. (фото скриншот)