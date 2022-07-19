Двух юношей ищут по подозрению в краже велосипеда в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет молодых людей, попавших в объектив камер видеонаблюдения. Они подозреваются в краже велосипеда, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Личности юношей пока не установлены. Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по номерам телефонов: 89110509802 или 89114268177.

Полиция гарантирует конфиденциальность информаторам. Фото: скриншот видео МВД