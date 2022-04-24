24 апреля 2022, 15:44
Общество

За неделю в Карелии выявили 32 нарушения в сфере оборота оружия

Жители республики сдали 26 единиц оружия в Росгвардию

За минувшую неделю в регионе сотрудники Росгвардии выявили 32 нарушения, связанных с оборотом оружия. По всем случаям составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 18 по 22 апреля сотрудники Росгвардии провели порядка 800 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему.

Добровольно жители Карелии сдали 26 единиц оружия. За нарушение законодательства изъяли три единицы оружия. // Фото: Mikewildadventure/ pixabay.com

 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
оружие
оборот оружия