24 апреля 2022, 15:44
За неделю в Карелии выявили 32 нарушения в сфере оборота оружия
Жители республики сдали 26 единиц оружия в Росгвардию
За минувшую неделю в регионе сотрудники Росгвардии выявили 32 нарушения, связанных с оборотом оружия. По всем случаям составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего с 18 по 22 апреля сотрудники Росгвардии провели порядка 800 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему.
Добровольно жители Карелии сдали 26 единиц оружия. За нарушение законодательства изъяли три единицы оружия. // Фото: Mikewildadventure/ pixabay.com