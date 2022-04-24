Пасхальное дерево в очередной раз нарядили в Беломорске

Около церкви преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске в очередной раз перед светлым праздником украсили дерево. Об акции написали в группе «Волонтеры Беломорска» ВКонтакте.

Добровольцы северного города и приехавшие из Ленобласти ребята, которые устанавливали на храме купола, приняли участие в акции «Пасхальное дерево».

Они 23 апреля развесили на ветках муляжи пасхальных яиц, поделки, повязали красивые ленточки. Волонтеры поблагодарили всех, кто пришел и подержал их. // Фото: «Волонтеры Беломорска»/ВКонтакте