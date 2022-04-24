Построенное почти 100 лет назад кафе воссоздадут в Сортавале

Летнее кафе в сортавальском парке Ваккосалми собираются отстроить заново. Эскизный проект уже готов, сообщили в администрации Сортавалы.

Реплика заведения, которое жители помнят как кафе «Реббека», будет стоять на сохранившемся фундаменте.

Деревянное кафе построили еще в 1926 году по архитектурному проекту Вяине Туукканена, но в 1993-м оно сгорело.

Сейчас эскизный проект н6а основе исторических чертежей направили в Управление по охране ОКН Карелии. // Фото: администрация Сортавалы