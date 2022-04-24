Никто в Карелии не умер от коронавируса за сутки

На 24 апреля в Карелии зарегистрированы 133747 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17527 детей.

За прошедшие сутки выявили 84 инфицированных (11 – дети), из них непривитых – 71 (84,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 303 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжелом – 28, никто не привит.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131004 человека, за последние сутки – 98.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек. // Фото: WiR_Pixs/pixabay.com