24 апреля 2022, 11:05
Никто в Карелии не умер от коронавируса за сутки
На 24 апреля в республике выявили 84 новых зараженных
На 24 апреля в Карелии зарегистрированы 133747 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17527 детей.
За прошедшие сутки выявили 84 инфицированных (11 – дети), из них непривитых – 71 (84,5%).
В ковидных стационарах получают лечение 303 пациента, в состоянии средней тяжести – 274 человека, в тяжелом – 28, никто не привит.
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжелого больного.
Выздоровели с начала пандемии 131004 человека, за последние сутки – 98.
За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1492 человек. // Фото: WiR_Pixs/pixabay.com