24 апреля 2022, 10:00
Митрополит Константин поздравил жителей республики с Пасхой
Смотрите пасхальное обращение митрополита Петрозаводского и Карельского
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил православных христиан и всех жителей Карелии со Светлым Христовым Воскресеньем.
Пасха — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, «праздник праздников», который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света - над злом и тьмой.
Христос Воскресе!