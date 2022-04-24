24 апреля 2022, 10:00
Общество

Митрополит Константин поздравил жителей республики с Пасхой

Смотрите пасхальное обращение митрополита Петрозаводского и Карельского

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил православных христиан и всех жителей Карелии со Светлым Христовым Воскресеньем.

Пасха — самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, «праздник праздников», который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света - над злом и тьмой.

Христос Воскресе!

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