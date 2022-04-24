Благодатный огонь из Иерусалима привезут вечером в Петрозаводск

В 18:00 в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска начнется Великая вечерня. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин привезет на службу Благодатный огонь из Иерусалима, сообщили в епархии.

Благодатный огонь сначала доставили в Москву, в аэропорт «Внуково-3» его привез Фонд Андрея Первозванного. Оттуда святыню забрали представители разных епархий регионов России.

Они в Пасху и доставят Благодатный огонь в российские города, в том числе и Петрозаводск.

Напомним, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем 23 апреля. // Фото: eparhia10.ru