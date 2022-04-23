23 апреля 2022, 17:45
Общество

Водителей с личными ретро-автобусами ищут в Сортавале

Имеющим собственные старинные автомобили и автобусы предложили заработать

Людей, у которых сохранились ретро-автобусы и старинные машины, ищут в Сортавале. Транспорт должен быть на ходу, сообщили в группе администрации поселения ВКонтакте.

Сортавальцев с такими автобусами и автомобилями пригласила сотрудничать компания «Ретролайн». Она организует маршрутные перевозки в Сортавале именно на ретро-машинах.

Представители компании планируют провести с владельцами старинного транспорта организационное собрание. // Фото: администрация Сортавалы/ВКонтакте

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новости Карелии
сортавала
ретро-автобусы