Водителей с личными ретро-автобусами ищут в Сортавале

Людей, у которых сохранились ретро-автобусы и старинные машины, ищут в Сортавале. Транспорт должен быть на ходу, сообщили в группе администрации поселения ВКонтакте.

Сортавальцев с такими автобусами и автомобилями пригласила сотрудничать компания «Ретролайн». Она организует маршрутные перевозки в Сортавале именно на ретро-машинах.

Представители компании планируют провести с владельцами старинного транспорта организационное собрание. // Фото: администрация Сортавалы/ВКонтакте