Водителей в Петрозаводске будут усиленно проверять на трезвость

В воскресенье, 24 апреля очередной «Контроль трезвости» проведут на дорогах Петрозаводска. В ходе ставшего уже традиционным рейда автоинспекторы будут останавливать машины и пристально присматриваться к водителям, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобилистов проверят на трезвость и накажут тех, кто сел за руль в пьяном виде.

Напомним, в течение трех месяцев этого года автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 242 водителя в состоянии опьянения. Причем 32 из них сели за руль нетрезвыми не впервые. // Фото: ГИБДД Петрозаводска