Михаил Охлопков предупредил об опасности пасхальных яиц и кулича

В субботу, 23 апреля заканчивается Великий пост. Перед наступлением Пасхи министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к жителям республики с серьезным предупреждением. Он рассказал. как нельзя разговляться.

По словам Охлопкова, после поста неумеренность в питании может вызвать острые желудочные и кишечные осложнения.

- Без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича. Тем же, у кого есть противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следует придерживаться рекомендаций врача,

- подчеркнул министр.

Он также напомнил, что выходить в обычный режим нужно аккуратно и медленно. Количество еды следует увеличивать постепенно, при этом больше двигаться, особенно гулять на улице. Тогда после Пасхи не потребуется помощь медиков. // Фото: bityuckova2010/pixabay.com