Уровень воды в Лососинке скоро повысится

В ближайшее время повысится уровень воды в Лососинке. Об этом жителей Петрозаводска предупредили в ЕДДС.

Дежурный по плотине Лососиного озера сообщил, что в субботу, 23 апреля, до 30 сантиметров приоткрыли затвор. Это сделали в 12:20.

В результате вода хлынет в реку, в районе набережной Гюллинга в карельской столице ее уровень вырастет. До города она обычно идет 1 или 2 дня.