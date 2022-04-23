Жителей Сортавалы наградят за фото самых замусоренных мест

Жители Сортавалы буквально завалили мэра Сергея Крупина жалобами на мусор в городе. Они предложили провести конкурс и выявить самые грязные участки. Городская администрация решила действительно объявить такой «Антиконкурс» и сообщила об этом в официальном аккаунте ВКонтакте.

Власти хотят найти прилегающие к домам территории, входные зоны организаций, учреждений, магазинов и заведений общепита, находящиеся в особо замусоренном состоянии.

Горожан прислали присылать в администрацию фотографии таких мест. Их будут публиковать в соцсетях и побуждать ответственных оперативно устранять загрязнения.

Победителя конкурса обещали наградить по его итогам. Правда, как именно, не уточнили. // Фото: администрация Сортавалы