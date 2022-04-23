«Вахта памяти» стартовала в Карелии

В субботу, 23 апреля, началась «Вахта памяти» в Карелии. Акция по традиции открылась у «Вечного огня» торжественной церемонией. Участников поздравил губернатор РК Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе главы республики.

Карелия активно участвует в поисковом движении, каждый год отряды добровольцев работают в архивах и на полях былых сражений. Благодаря им многие неизвестные воины обрели свои имена, родные узнали об их судьбе. Сегодня в регионе действуют 34 поисковых отряда.

В текущем году не только карельские добровольцы будут участвовать в акции. В республику приедут поисковики из Ульяновской, Вологодской областей, Башкортостана, Пермского края, с Алтая, ЯНАО и Южного Урала.

В прошлом году нашли останки 617 командиров и солдат, захоронили 804 погибших бойцов, установили имена 18 павших, останки 4 воинов передали для захоронения на родину. // Фото: пресс-служба правительства РК